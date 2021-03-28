إصابة شاب وتحطيم مركبة في اعتداء للمستوطنين غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.



وأفاد الناشط فارس الديك، بأن نحو 30 مستوطنا، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا المواطنين بالحجارة في منطقة ظهر صبح وخربة سوسية في البلدة، ما أدى لإصابة شاب بحجر.



وأضاف الديك أن المستوطنين خربوا ممتلكات غرفة زراعية تعود للمواطن علي اسمير الأحمد، وحطموا مركبة تعود للمواطن رامي تحسين يونس، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الوصول للمنطقة.