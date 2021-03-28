تفريغات 2005 والمتقاعدون العسكريون يخضون إضرابًا عن الطعام لليوم الخامس

خاص دنيا الوطن - هاني أبو رزقيواصل موظفو تفريغات 2005 والموظفون المتقاعدون قسرًا، أضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، داخل خيمة الاعتصام بساحة السرايا بمدينة غزة.ويقول هيثم حرارة المضرب عن الطعام وهو أحد موظفي تفريغات 2005: "سبب اضرابي عن الطعام هو المطالبة بحقوقي وانصاف ملفنا بحل عادل وانصفنا بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والعيش حياة كريمة، فأما البدلة العسكرية وأما كفن الموت".ومن جانبه، يقول الموظف المتقاعد محمد السراج : "بعد 16 يوما من الاعتصام على أرض السرايا دون فائدة، لجأنا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تجاهلنا وتهميشنا، فنحن نطالب بحقوقنا لا أكثر".وتابع السراج: "أصبحنا نحن الموظفين كالمتسولين لا نملك قوت يومنا، سوف أظل مضرب عن الطعام حتى نيل حقوقي الكاملة".وأكد أن "الاجراءات التي تم ممارستها علينا بتقاعدنا الاجباري هي اجراءات مجحفة ومهينة، هدفنا من هذا الاضراب هو تلبية مطالبنا وعودة حقوقنا ، لذى مستمرين في الاضراب حتى تحقيق أهدافنا".وفي كلمة المتحدث باسم تفريغات 2005 ، قال رامي أبو كرش:" لليوم الخامس على التوالي مازال موظفي التعريفات والموظفين العسكريين المتقاعدين اجباريا يخضون أضرابهم عن الطعام ، مشيرا إلى أن أوضاعهم الصحية بدأت تظهر على أجسادهم ، ولكنهم يعلمون أن قضيتهم عادلة.وتابع أبو كرش: "معركة الأمعاء الخاوية هي معركتنا الأخيرة حتى نيل مطالبنا من أجل أن تصل الرسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة أنه طوال 15 عاما لم يسمع أصواتنا أحد".وأشار أبو كرش إلى أن 8 الآف موظف يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، ابنائهم محرمين من العلاج والتعليم، فقط نريد أدنى مطالبنا الحقوقية وهي الأمان الوظيفي".