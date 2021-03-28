شؤون فلسطينية

بقيادة "مصطفى البرغوثي".. حركة المبادرة الوطنية تسجل قائمتها الانتخابية

بقيادة "مصطفى البرغوثي".. حركة المبادرة الوطنية تسجل قائمتها الانتخابية
مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي والتي تتميز بحضور بارز للشباب والشابات ولنساء وعدد من المستقلين بالإضافة إلى ممثلين بارزين لأسر الشهداء وللأسرى المحررين والجرحى وذوي الإعاقة والمزارعين والعمال والأطباء والمهندسين وغيرهم من المهنيين، وتشمل القائمة مناضلين ومناضلات ونشطاء وشخصيات وطنية ومجتمعية من مختلف محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

ويشارك في قيادة القائمة مصطفى البرغوثي الذي صرح اليوم أن المبادرة كانت تتمنى أن تنجح الحوارات مع القوى الديمقراطية الأخرى لتشكيل قائمة باسم التيار الديمقراطي الذي نعتبر أنفسنا جزءا منه، و لكننا سنواصل العمل على تطوير وبناء هذا التيار و نشكر كل من قرر الانضمام لقائمتنا من المستقلين الديمقراطيين.

وقالت المبادرة الوطنية: إن نسبة النساء في قائمتها 32% وأكثر من ثلثها من الشباب والشابات فيما يمثل التزاما بما طالبت به المبادرة برفع نسبة تمثيل النساء وأنها كانت تأمل أن يعدل القانون بتخفيض سن الترشح لإضافة شباب عمرهم أقل من ما هو محدد بـ 28 عاما.

و أكدت المبادرة أن برنامجها يدعو إلى التغيير الشامل ومكافحة كل أشكال الواسطة والمحسوبية والتمييز بين الناس واحترام العدالة والتطبيق العادل للقانون ويشمل البرنامج السياسي الوطني الذي يركز على مقاومة الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري وإنهاء الانقسام و البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يركز على مكافحة البطالة والفقر ورفع مستوى الدخل والبرنامج الديمقراطي الذي يدعو إلى الشراكة والفصل الكامل بين السلطات ودورية الانتخابات وفتح الفرص أمام الشباب للمشاركة في القيادة واحترام حقوق المرأة و إصدار قانون حماية الأسرة.

وعبرت حركة المبادرة الوطنية عن شكرها للجنة الانتخابات المركزية على تعاونها وعملها المتواصل لضمان نزاهة الانتخابات.

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