شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع مزارعين من استصلاح أراضيهم في "خلة حسان"

الاحتلال يمنع مزارعين من استصلاح أراضيهم في "خلة حسان"
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المزارعين من استصلاح أراضيهم في خلة حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم خلة حسان واستولى على جرار زراعي لمواطن من قرية مسحة غرب سلفيت، أثناء عمله في استصلاح أراضي المواطنين في خلة حسان.

كما احتجز الاحتلال جرافة ومعدات شاحنة لعدة ساعات، قبل أن يعيدها إلى أصحابها.

ويتعمد الاحتلال مصادرة المركبات والآليات الزراعية للمواطنين لتكبيدهم خسائر كبيرة وثنيهم عن فلاحة أرضهم وزراعتها وحتى التواجد فيها بهدف تسهيل الاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات.

والى جانب انتهاكات الاحتلال يتعرض المزارعون في حلة حسان بشكل شبه يومي لمضايقات من قبل المستوطنين الذين يحاولون طردهم من أراضيهم.

وتتنوع اعتداءات المستوطنين بين إطلاق النار ومصادرة المعدات الزراعية وملاحقتهم بهدف السيطرة على الخلة، وإقامة بؤرة استيطانية رابطة بين مستوطنات شمال غرب سلفيت وجنوب قلقيلية".

ويهدف التوسع الاستيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.

وسبق أن شرع مستوطنون بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي "خلة عليان" و"خلة حسان" ببلدة بديا تحت حماية قوات الاحتلال وطالت أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.

ويعمل الاحتلال على توسعة المستوطنات وربطها بشبكة مياه وكهرباء وصرف صحي، ليشكل تكتلا استيطانيا يسيطر على مساحة تصل إلى 70% من أراضي سلفيت.

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