شؤون فلسطينية

مسؤول فرقة غزة بجيش الاحتلال يكشف عن التحدي الأكبر بقطاع غزة

مسؤول فرقة غزة بجيش الاحتلال يكشف عن التحدي الأكبر بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الاسرائيلي، نمرود ألوني، قوله: "إنني مهتم في معضلة تطوير الطائرات المسيّرة في غزة، وقذائف الهاون وهجمات قوات النخبة في حماس - هذا ما يقلقني".

وأضاف: "كما أن الجبهة البحرية هي التحدي الأكبر اليوم، وهي أشبه بنفق مفتوح، لكن بحوزتنا خطة كاملة حيال مسارات الهجمات، وإذا دخلوا من البحر فسيكون ذلك كدخولهم إلى منطقة إبادة، ستنتظرهم هناك الدبابات وسلاح الجو"، على حد تعبيره.

وفي السياق، أشار ألوني، إلى أن حركة حماس ستحاول في الحرب المقبلة، مفاجأة الجيش بقرار تنفيذ هجوم سيؤدي إلى خسائر فادحة بما في ذلك أسر جنود أو إلحاق ضرر كبير بهم على الحدود.

وقال: "كما ستحاول إدخال قوات نخبة، ولا أرى أنها تتنازل عن هذا الأمر، كما أنها ستحاول تحدي وتجاوز العائق التحت أرضي".

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