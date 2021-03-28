فيديو.. الكحلوت لـ "دنيا الوطن": أعداد الأطفال المتسولين بالقطاع قليل مقارنة ببعض الدول





وأضافت في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن: "هناك عدد كبير من البرامج التي ترعاها وزارة التنمية خاصة برنامج الشؤون والتي تخدم من خلالها هذه الاسر 80 الف أسرة فقيرة بواقع 147 مليون، هناك العديد من القطاعات التي ترعاها كخدمات للشهداء الجرحى ومبادرة عائلة واحد، وبرامج حماية الطفولة وتمكين المرأة اضافة الاستشارت المقدمة لهن".





وتابعت الكحلوت قائلة: "قدمت الوزارة خلال المنخفضات التي ضربت قطاع غزة خلال 15 عاما العديد من المساعدات،هناك وحدة ترعى الاسرى والطفل، مشيرة الى أن هناك 45 من دور الحضانة المرخصة والحضانات التي لا تحصل على الترخيص يتم اغلاقها فورا بالتعاون مع وزارة الداخلية حفاظا على الأطفال.





وعن مدى إغلاق دور الحضانة خلال هذه الأيام، قالت الكحلوت: "إن تطور الوضع الحالي في قطاع غزة ووصلت الحالة الوبائية فإن هناك اجراءات سوف تتخذها الحكومة ".





وعن محاربة ظاهرة تسول الأطفال، قالت الكحلوت :" شبكات الأطفال المتسولين هذه الشبكات متنقلة بين الأماكن الموجودة بين الحواجز والمفترقات الرئيسية داخل المدينة"، مشيرة إلى أن أعداد الأطفال المتسولين قليل مقارنة ببعض الدول حيث وصلت أخر الاحصائيات الى وجود 200 طفل، لذى تحتاج الى عمل جماعي حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة .





وفي نهاية حديثها، أوضحت الكحلوت إلى أن وزارة التنمية قامت بتنفيذ حملة في عام 2019 لمحاربة ظاهرة تسول الأطفال واستطاعوا أن يقوموا بحصر هذه الظاهرة بالتعاون مع العديد من الوزارت كالأوقاف والداخلية والعمل والتربية والتعليم، لكن بسبب وضع (كورونا) وانشغالنا في مراكز الحجر وتقديم المساعدات لهم تراجعنا عن ذلك بشكل مؤقت.











رام الله - دنيا الوطنقالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عزيزة الكحلوت: "نحن نتحدث عن 15 عاما من انجازات وزارة التنمية الاجتماعية والتي تعتبر أكبر الوزارة المتعمقة في المجتمع خاصة الاسر المهمشة والتي يقع على عاتقها تقديم المساعدات الاغاثية لهم".