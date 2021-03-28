إعلام إسرائيلي: سيارة حاولت دهس جنود بحديقة "عين مابوع" بمستوطنة (معاليه أدوميم)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سيارة فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين في حديقة "عين مابوع" بمستوطنة (معاليه أدوميم) شرق مدينة القدس.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سيارة فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين في حديقة "عين مابوع" بمستوطنة (معاليه أدوميم) شرق مدينة القدس.
وأضافت: بأن السيارة اصطدمت بمركبات متوقفة ولم تقع إصابات بين الجنود، فيما تم "تحييد" الهجوم.
يتبع..
يتبع..
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