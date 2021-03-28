إعلام إسرائيلي: سيارة حاولت دهس جنود بحديقة "عين مابوع" بمستوطنة (معاليه أدوميم)





وأضافت: بأن السيارة اصطدمت بمركبات متوقفة ولم تقع إصابات بين الجنود، فيما تم "تحييد" الهجوم.



يتبع..







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سيارة فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين في حديقة "عين مابوع" بمستوطنة (معاليه أدوميم) شرق مدينة القدس.