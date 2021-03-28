شؤون فلسطينية

الزق يكشف لـ "دنيا الوطن" خيارات مشاركة جبهة النضال الشعبي بالانتخابات التشريعية

الزق يكشف لـ "دنيا الوطن" خيارات مشاركة جبهة النضال الشعبي بالانتخابات التشريعية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، أن ما يحدث الآن من تشكيل تحالفات هنا وهناك بين القوى السياسية، هو أمر طبيعي في مجرى سير العملية الانتخابية.

وقال الزق لـ"دنيا الوطن": "نحن ننفذ فعليا القرار الذي تم اتخاذه من قبل القوى الوطنية وهو الوصول الى صندوق الاقتراع لحل إشكاليات التباين فيما بيننا، وهذا اسلوب حضاري".

وأضاف الزق: "أهم ما في الانتخابات هو أن لها معنى وطني واننا شعب ونظام سياسي ورئيس واحد، والتأكيد على الوحدة الوطنية والمعنى الوطني لهذه الانتخابات، حيث أن لدينا نظام سياسي يستطيع وبكل قدرة ان يمارس العملية الانتخابية".

وفي السياق، ذكّر أن من يتم انتخابهم في أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبالتالي تم التمكن من حل اشكالية كيفية تشكيل المجلس الوطني المقبل ولو بشكل نسبي على أن يتم استكمال تشكيلها بالتوافق مع القوى السياسية الفلسطينية.

وفيما بجبهة النضال الشعبي، أكد عضو مكتبها السياسي، انه حتى اللحظة لم يتم حسم خيار الجبهة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، لافتا إلى أن كافة الخيارات مفتوحة كما باقي القوى السياسية.

وقال الزق: "حتى الآن نحن في مجرى عملية حوار جادة مع باقي القوى السياسية لتشكيل تحالفات معها، لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، وإذا فشل هذا الخيار، فلدينا أسلوب أخر بأن ندخل كقائمة منفردة، بالاضافة الى أن هناك خيار ثالث بأن نكون جزءاً من القائمة الوطنية، وتحديدا مع حركة فتح".

وأضاف: "لدينا بنك من الاسماء في حال التحالف مع فتح او النزول في قائمة مستقلة او التحالف مع القوى الاخرى، هذا الامر تم التجهيز له وننتظر حسم خياراتنا حول الاحتمالات الثلاث، سواء قائمة منفردة او التحالف مع القوى السياسية او التحالف مع حركة فتح".

وفيما يتعلق بتحذير لجنة الانتخابات المركزية للقوى التي لم تسجل قائمتها بعد، أكد الزق أن لدى اللجنة الحق في هذا التحذير، لافتا إلى أنها ستدرس القوائم وإذا كان لديها الطعون، فستقدمها.

وقال: "يفضل أن تقدم هذه القوائم نفسها للجنة الانتخابات المركزية، لدراستها واذا كانت هناك طعون، ستقدمها لتصحيح أوضاعها، وبالتالي هذا موقف فني يحترم من لجنة الانتخابات المركزية".

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