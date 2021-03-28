الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة الفوقا

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وطاردت مركبة لأحد المواطنين.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وطاردت مركبة خاصة تعود للمواطن حرب سليمان فريج أبو الكباش ممثل التجمع.



وأضاف: أن الجنود هددوه ورفعوا السلاح في وجهه وحققوا معه ميدانيا، وأبلغوه بمنع أية مركبة أو احتياجات من الدخول للمنطقة.