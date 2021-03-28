الشرطة والنيابة تحققان بملابسات وفاة مواطن في سلفيت

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات وفاة مواطن (27 عاما) من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، انه وبعد ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة سلفيت بوصول جثة تعود لمواطن (27 عاما)، من بلدة قراوة بني حسان الى مركز طبي ببلدة بديا، تحركت على الفور النيابة العامة وقوة من مركز شرطة بديا والمباحث العامة والتحقيقات للمركز الطبي.





وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة ليتم تحويلها الى معهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

رام الله - دنيا الوطن