الصين تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الولايات المتحدة وكندا

الرئيس الصيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الصين اليوم فرض عقوبات على أفراد وكيانات معنية في الولايات المتحدة وكندا، ردا على التحركات التي قام بها البلدان مؤخرا بفرض عقوبات أحادية الجانب وقائمة على معلومات مضللة، بحق أفراد وكيانات معنية في شينجيانغ الصينية.



ووفقا لإعلان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، فقد فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات معنية في شينجيانغ في 22 آذار/مارس بناء على شائعات ومعلومات مضللة.



وردا على ذلك، قرر الجانب الصيني معاقبة رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية غايل مانشين، ونائبها توني بيركنز، وعضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.



وجاء في الإعلان أن "الأفراد المعنيين ممنوعون من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، ويحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم أو إجراء تبادلات مع الكيان المعني".



وفي غضون ذلك، تظل عقوبات الصين السابقة على الأفراد الأمريكيين الذين قوضوا بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ، قائمة.



وقالت الصين: إن حكومتها مصممة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحث الأطراف المعنية على فهم الوضع بوضوح وتصحيح أخطائها.



وجاء في الإعلان "يجب عليهم وقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال، والامتناع عن المضي في السير في المسار الخطأ، وإلا فإن أصابعهم ستحترق".