جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة ست حفلات زفافٍ في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء أمس ست حفلات زفاف وقبضت على أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.