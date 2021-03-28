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الأردن: رفع حالة التأهب بموانئ العقبة قبل تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأردن: رفع حالة التأهب بموانئ العقبة قبل تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
السفينة العملاقة الجانحة بقناة السويس - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر الأردن اليوم الأحد، رفع حالة التأهب بموانئ العقبة في حال تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الهيئة البحرية وضعت خطة لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، بعد فتحها.

في السياق، أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لتخفيف أحمال السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقالت هيئة قناة السويس: إنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين، للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد 70 طناً.

وأضافت، وفق ما نقلت قناة (العربية)، بأن "نتائج أعمال التكريك بلغت حتى الآن 27 ألف متر مكعب من الرمال".

كما نقلت وكالة (رويترز) عن هيئة قناة السويس، قولها، إن "التجريف والسحب بالقاطرات سيستمر في توقيتات تلائم المد والجزر وحركة الرياح".

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