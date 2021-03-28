شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلة الأولى، حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/10).

وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشيرة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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