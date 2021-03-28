"التعليم" بغزة: هناك استقرار بالعملية التعليمية مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، بغزة، رائد صالحية، إنه حتى اللحظة هناك استقرار في العملية التعليمية، مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.



وبشأن امتحان التوظيف الخميس القادم، قال صالحية في تصريحات لإذاعة (القدس)، إن التسجيل الالكتروني للمرة الأولى في وزارة التربية والتعليم، انتهى ونحن بصدد تجهيز الامتحان التحريري للوظائف.



وقال: إن الامتحان سيكون يوم الخميس القادم 1-4-2021 موزع على المديريات السبع في كل التخصصات المختلفة، فيما تجاوز عدد المسجلين للامتحان الـ46 ألف متقدم.



وشدد صالحية على أن العدد النهائي لم يحدد بعد وهناك لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم، و"المالية" ستأخذ بعين الاعتبار قضية الاحتياج وزيادة الطلاب والتوسع العمراني، بالإضافة إلى جائحة (كورونا) وما يترتب عليها.



وكشف بأن درجة حسم النجاح تختلف من جنس إلى آخر ومن مادة إلى أخرى، والحكم هو الاحتياج للعام القادم.



وأكد صالحية بأن الامتحان عبارة عن عقد يؤول إلى التثبيت كما الأعوام السابقة، ونحن بصدد تثبيت الدفعة الأخيرة، هناك قرار لتثبيت أي عقد مدته عام.