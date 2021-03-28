وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما



وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت خلال مؤتمر اعلان الانجازات: "هذا التقرير يأتي ليبرز أداء وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في الفترة الممتدة من العام 2006 حتى العام 2020 على الرغم من شح الموارد المالية والبشرية والمساعدات النقدية الدورية.



وأضافت الكحلوت: "هناك العديد من البرامج قامت به الوزارة ومنها أهمها برنامج التحويلات النقدية والذي صرف خلاله 1,470,000,000 دولار، ومساعدات اسر الشهداء بقيمة 2,124,405 دولار، ومساعدة المفصولين من الخدمة العمومية 00 1,981,112 دولار، وبرنامج المكافئات وبدل المواصلات (لطلبة مراكز التدريب المهني) والذي صرف عليه 20,000 دولار.



وتابعت الكحلوت قائلة:"من ضمن البرامج أيضا مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة 00 1,696,969 دولار ، والمنحة القطرية بتكلفة 00 120,000,000 دولار سنويا، وبرنامج المساعدات النقدية الطارئة، وبرنامج المساعدات الحكومية 2,125,330 دولار.



وأشارت الكحلوت خلال المؤتمر إلى أنه من ضمن البرامج أيضا مبادرة عيلة واحدة 2,054,000 دولار، ومساعدات نقدية طارئة (بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية) 7,212,011 دولار، وبرنامج المساعدات التموينية، برنامج الأغذية العالمي 225,000,000 دولار، برنامج المساعدات التموينية الطارئة بتكلفة28,000,000 دولار.



وبينت الكحلوت انه من ضمن الانجازات هو برامج التمكين الاقتصادي وتحسين منازل الفقراء، برنامج المشاريع الصغيرة 2,378,443دولار، ومشروع الطاقة البديلة 100,000 دولار، مشروع تحسين منازل الأسر الفقيرة 00 2,080,142 دولار، والتأمين الصحي والإعفاءات الجامعية والتأمين الصحي .. 500,000 دولار، الإعفاءات المدرسية .. 12800 طالب، بواقع 2500 طالب سنويا، حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 37,293 شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون من حزم مساعدات متنوعه.



ونوهت الكحلوت إلى أن الوزارة قدمت منذ العام 2006 أدوات تأهيلية لحوالي 30,000 شخص من ذوي الإعاقة، افتتحت الوزارة في عام 2013 مركز لصيانة الأدوات المساندة وهو المركز الأول في قطاع غزه، ويستفيد من برامج التدريب والتأهيل المهني 50 شخص من ذوي الإعاقة سنوياً.



وبينت الكحلوت أنه تم أجراء مسح شامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهاز الإحصاء المركزي و الهلال الأحمر القطري، اضافة الى أن الوزارة تحتفل الوزارة سنوياً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعدت الوزارة خطة لأطلاق بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة، إعداد برنامج إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قاعدة بيانات موحدة.



ونوهت الكحلوت إلى أنه من ضمن الانجازات هو برنامج حماية ورعاية الطفولة رعاية الأطفال المتسرين من المدارس تخريج 6,290 طالب ، رعاية الأطفال على خلاف مع القانون .. 8,728 طفل، شبكات حماية الأطفال .. إستقبال 60 حالة سنوياً، تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي .. 500 طفل سنوياً، رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية 100طفل سنوياً، برنامج مساعدة التوائم 100 شيكل شهرياً ل 320 طفل برنامج الأيتام، رعاية 22,776 يتيم من خلال برامج مختلفة، الإشراف على دور الحضانات ترخيص 45 حضانة .



وعن البرامج المتعلقة بالمرأة، أوضحت الكحلوت خلال المؤتمر أن هناك برنامج حماية وتمكين المرأة، والذي شمل عدة مراكز تمكين المرأة والعائلة بخدمة 7,000 طفل وسيدة سنوياً، ومؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات رعاية 120 فتاه وسيدة سنوياً، وتقدم، الاستشارت لـ 350 فتاة وسيدة سنوياً



ونوهت الكحلوت إلى أن برنامج الأزمات الطارئة والذي كان خلال العدوان الاسرائيلي عام 2008 بتكلفة 50,500,000 دولار، والعدوان الصهيوني عام 2012 بتكلفة 3,070,000 دولار، وفي العدوان الصهيوني عام 2014



وفي نهاية المؤتمر الذي اختتمته الكحلوت بسرد المساعدات المختلفة لـ120 مليون مواطن، كانت خلال منخفض هدى 2013 إغاثة 7.000 أسرة، ملف العائدين من دول الربيع العربي 292,500 دولار، مواجهة جائحة (كورونا) 4,696,970 دولار، المشاريع الإنشائية، ترميم وصيانة مؤسسة الربيع .280,000 دولار، مركز تدريب مهني غزة 1,142,800 دولارإنشاء مركز إيواء، وتأهيل الفئة الهشة من النساء بتكلفة 1,190,400 دولار، تجهيز مركز حماية ورعاية الطفولة ، 1,110,000دولار مشاريع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 9,57,000 دولار.













رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم مجموعة من انجازاتها على مدار 15 عاما، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي الحكومي.وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية واحدة من أكثر المؤسسات التي تحمل هم الأسر الفقيرة والفئات المهمشة من خلال البرامج الوطنية التي يتم تنفيذها في فلسطين أو تلك التي يجتهد العاملون في الوزارة على توفيرها من خلال التنسيق مع المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية.