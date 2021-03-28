وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم مجموعة من انجازاتها على مدار 15 عاما، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي الحكومي.
وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية واحدة من أكثر المؤسسات التي تحمل هم الأسر الفقيرة والفئات المهمشة من خلال البرامج الوطنية التي يتم تنفيذها في فلسطين أو تلك التي يجتهد العاملون في الوزارة على توفيرها من خلال التنسيق مع المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت خلال مؤتمر اعلان الانجازات: "هذا التقرير يأتي ليبرز أداء وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في الفترة الممتدة من العام 2006 حتى العام 2020 على الرغم من شح الموارد المالية والبشرية والمساعدات النقدية الدورية.
وأضافت الكحلوت: "هناك العديد من البرامج قامت به الوزارة ومنها أهمها برنامج التحويلات النقدية والذي صرف خلاله 1,470,000,000 دولار، ومساعدات اسر الشهداء بقيمة 2,124,405 دولار، ومساعدة المفصولين من الخدمة العمومية 00 1,981,112 دولار، وبرنامج المكافئات وبدل المواصلات (لطلبة مراكز التدريب المهني) والذي صرف عليه 20,000 دولار.
وتابعت الكحلوت قائلة:"من ضمن البرامج أيضا مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة 00 1,696,969 دولار ، والمنحة القطرية بتكلفة 00 120,000,000 دولار سنويا، وبرنامج المساعدات النقدية الطارئة، وبرنامج المساعدات الحكومية 2,125,330 دولار.
وأشارت الكحلوت خلال المؤتمر إلى أنه من ضمن البرامج أيضا مبادرة عيلة واحدة 2,054,000 دولار، ومساعدات نقدية طارئة (بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية) 7,212,011 دولار، وبرنامج المساعدات التموينية، برنامج الأغذية العالمي 225,000,000 دولار، برنامج المساعدات التموينية الطارئة بتكلفة28,000,000 دولار.
وبينت الكحلوت انه من ضمن الانجازات هو برامج التمكين الاقتصادي وتحسين منازل الفقراء، برنامج المشاريع الصغيرة 2,378,443دولار، ومشروع الطاقة البديلة 100,000 دولار، مشروع تحسين منازل الأسر الفقيرة 00 2,080,142 دولار، والتأمين الصحي والإعفاءات الجامعية والتأمين الصحي .. 500,000 دولار، الإعفاءات المدرسية .. 12800 طالب، بواقع 2500 طالب سنويا، حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 37,293 شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون من حزم مساعدات متنوعه.
ونوهت الكحلوت إلى أن الوزارة قدمت منذ العام 2006 أدوات تأهيلية لحوالي 30,000 شخص من ذوي الإعاقة، افتتحت الوزارة في عام 2013 مركز لصيانة الأدوات المساندة وهو المركز الأول في قطاع غزه، ويستفيد من برامج التدريب والتأهيل المهني 50 شخص من ذوي الإعاقة سنوياً.
وبينت الكحلوت أنه تم أجراء مسح شامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهاز الإحصاء المركزي و الهلال الأحمر القطري، اضافة الى أن الوزارة تحتفل الوزارة سنوياً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعدت الوزارة خطة لأطلاق بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة، إعداد برنامج إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قاعدة بيانات موحدة.
ونوهت الكحلوت إلى أنه من ضمن الانجازات هو برنامج حماية ورعاية الطفولة رعاية الأطفال المتسرين من المدارس تخريج 6,290 طالب ، رعاية الأطفال على خلاف مع القانون .. 8,728 طفل، شبكات حماية الأطفال .. إستقبال 60 حالة سنوياً، تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي .. 500 طفل سنوياً، رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية 100طفل سنوياً، برنامج مساعدة التوائم 100 شيكل شهرياً ل 320 طفل برنامج الأيتام، رعاية 22,776 يتيم من خلال برامج مختلفة، الإشراف على دور الحضانات ترخيص 45 حضانة .
وعن البرامج المتعلقة بالمرأة، أوضحت الكحلوت خلال المؤتمر أن هناك برنامج حماية وتمكين المرأة، والذي شمل عدة مراكز تمكين المرأة والعائلة بخدمة 7,000 طفل وسيدة سنوياً، ومؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات رعاية 120 فتاه وسيدة سنوياً، وتقدم، الاستشارت لـ 350 فتاة وسيدة سنوياً
ونوهت الكحلوت إلى أن برنامج الأزمات الطارئة والذي كان خلال العدوان الاسرائيلي عام 2008 بتكلفة 50,500,000 دولار، والعدوان الصهيوني عام 2012 بتكلفة 3,070,000 دولار، وفي العدوان الصهيوني عام 2014
وفي نهاية المؤتمر الذي اختتمته الكحلوت بسرد المساعدات المختلفة لـ120 مليون مواطن، كانت خلال منخفض هدى 2013 إغاثة 7.000 أسرة، ملف العائدين من دول الربيع العربي 292,500 دولار، مواجهة جائحة (كورونا) 4,696,970 دولار، المشاريع الإنشائية، ترميم وصيانة مؤسسة الربيع .280,000 دولار، مركز تدريب مهني غزة 1,142,800 دولارإنشاء مركز إيواء، وتأهيل الفئة الهشة من النساء بتكلفة 1,190,400 دولار، تجهيز مركز حماية ورعاية الطفولة ، 1,110,000دولار مشاريع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 9,57,000 دولار.
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم مجموعة من انجازاتها على مدار 15 عاما، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي الحكومي.
وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية واحدة من أكثر المؤسسات التي تحمل هم الأسر الفقيرة والفئات المهمشة من خلال البرامج الوطنية التي يتم تنفيذها في فلسطين أو تلك التي يجتهد العاملون في الوزارة على توفيرها من خلال التنسيق مع المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت خلال مؤتمر اعلان الانجازات: "هذا التقرير يأتي ليبرز أداء وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في الفترة الممتدة من العام 2006 حتى العام 2020 على الرغم من شح الموارد المالية والبشرية والمساعدات النقدية الدورية.
وأضافت الكحلوت: "هناك العديد من البرامج قامت به الوزارة ومنها أهمها برنامج التحويلات النقدية والذي صرف خلاله 1,470,000,000 دولار، ومساعدات اسر الشهداء بقيمة 2,124,405 دولار، ومساعدة المفصولين من الخدمة العمومية 00 1,981,112 دولار، وبرنامج المكافئات وبدل المواصلات (لطلبة مراكز التدريب المهني) والذي صرف عليه 20,000 دولار.
وتابعت الكحلوت قائلة:"من ضمن البرامج أيضا مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة 00 1,696,969 دولار ، والمنحة القطرية بتكلفة 00 120,000,000 دولار سنويا، وبرنامج المساعدات النقدية الطارئة، وبرنامج المساعدات الحكومية 2,125,330 دولار.
وأشارت الكحلوت خلال المؤتمر إلى أنه من ضمن البرامج أيضا مبادرة عيلة واحدة 2,054,000 دولار، ومساعدات نقدية طارئة (بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية) 7,212,011 دولار، وبرنامج المساعدات التموينية، برنامج الأغذية العالمي 225,000,000 دولار، برنامج المساعدات التموينية الطارئة بتكلفة28,000,000 دولار.
وبينت الكحلوت انه من ضمن الانجازات هو برامج التمكين الاقتصادي وتحسين منازل الفقراء، برنامج المشاريع الصغيرة 2,378,443دولار، ومشروع الطاقة البديلة 100,000 دولار، مشروع تحسين منازل الأسر الفقيرة 00 2,080,142 دولار، والتأمين الصحي والإعفاءات الجامعية والتأمين الصحي .. 500,000 دولار، الإعفاءات المدرسية .. 12800 طالب، بواقع 2500 طالب سنويا، حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 37,293 شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون من حزم مساعدات متنوعه.
ونوهت الكحلوت إلى أن الوزارة قدمت منذ العام 2006 أدوات تأهيلية لحوالي 30,000 شخص من ذوي الإعاقة، افتتحت الوزارة في عام 2013 مركز لصيانة الأدوات المساندة وهو المركز الأول في قطاع غزه، ويستفيد من برامج التدريب والتأهيل المهني 50 شخص من ذوي الإعاقة سنوياً.
وبينت الكحلوت أنه تم أجراء مسح شامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهاز الإحصاء المركزي و الهلال الأحمر القطري، اضافة الى أن الوزارة تحتفل الوزارة سنوياً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعدت الوزارة خطة لأطلاق بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة، إعداد برنامج إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قاعدة بيانات موحدة.
ونوهت الكحلوت إلى أنه من ضمن الانجازات هو برنامج حماية ورعاية الطفولة رعاية الأطفال المتسرين من المدارس تخريج 6,290 طالب ، رعاية الأطفال على خلاف مع القانون .. 8,728 طفل، شبكات حماية الأطفال .. إستقبال 60 حالة سنوياً، تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي .. 500 طفل سنوياً، رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية 100طفل سنوياً، برنامج مساعدة التوائم 100 شيكل شهرياً ل 320 طفل برنامج الأيتام، رعاية 22,776 يتيم من خلال برامج مختلفة، الإشراف على دور الحضانات ترخيص 45 حضانة .
وعن البرامج المتعلقة بالمرأة، أوضحت الكحلوت خلال المؤتمر أن هناك برنامج حماية وتمكين المرأة، والذي شمل عدة مراكز تمكين المرأة والعائلة بخدمة 7,000 طفل وسيدة سنوياً، ومؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات رعاية 120 فتاه وسيدة سنوياً، وتقدم، الاستشارت لـ 350 فتاة وسيدة سنوياً
ونوهت الكحلوت إلى أن برنامج الأزمات الطارئة والذي كان خلال العدوان الاسرائيلي عام 2008 بتكلفة 50,500,000 دولار، والعدوان الصهيوني عام 2012 بتكلفة 3,070,000 دولار، وفي العدوان الصهيوني عام 2014
وفي نهاية المؤتمر الذي اختتمته الكحلوت بسرد المساعدات المختلفة لـ120 مليون مواطن، كانت خلال منخفض هدى 2013 إغاثة 7.000 أسرة، ملف العائدين من دول الربيع العربي 292,500 دولار، مواجهة جائحة (كورونا) 4,696,970 دولار، المشاريع الإنشائية، ترميم وصيانة مؤسسة الربيع .280,000 دولار، مركز تدريب مهني غزة 1,142,800 دولارإنشاء مركز إيواء، وتأهيل الفئة الهشة من النساء بتكلفة 1,190,400 دولار، تجهيز مركز حماية ورعاية الطفولة ، 1,110,000دولار مشاريع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 9,57,000 دولار.
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