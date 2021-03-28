إسرائيل: تفاصيل لقاء عباس منصور ويائير لابيد بشأن تشكيل الحكومة



والتقى الاثنان في منزل لابيد قبل ظهر اليوم، استمراراً للقاء الذي جمع بينهما قبل الانتخابات بمبادرة من رئيس بلدية الطيبة، شعاع مصاروة.



وقال مصدر مطلع لموقع (وانيت)، إن عباس طرح على لابيد مطالب القائمة الموحدة مقابل دعم الحزب له بما فيها حرية التصويت في قضية مثليي الجنس، الاعتراف في القرى البدوية في النقب، تجميد قانون كامينيتس، وتعديل قانون القومية إلى جانب وضع خطة عملية لدحر الجريمة في المجتمع العربي.



وأضاف المصدر: بأن عباس يواجه صعوبة في التوصل الى اتفاق مع معسكر نتنياهو بسبب معارضة أحزاب اليمين لتشكيل حكومة تعتمد على القائمة الموحدة .





أما عباس فقال لـ (راديو الناس): إن الاتصالات مستمرة إلا أنه أضاف أنه لا توجد اتصالات مباشرة مع (القائمة المشتركة)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويشار إلى أن عباس قد اجتمع أمس مع القطب في حزب (ليكود)، أيوب قرا الذي دعاه إلى تأييد حكومة برئاسة نتنياهو.



ويُستشف من نتائج الانتخابات، بأن (القائمة المشتركة) تُشكل بيضة القبان بين المعسكرين المتنافسين على رئاسة الحكومة.

رام الله - دنيا الوطناتفق رئيس حزب (هناك مستقبل) رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، ورئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس على استمرار الاتصالات بينهما خلال الأيام القلائل المقبلة، في اطار المساعي لتشكيل الحكومة القادمة.