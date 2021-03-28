دولي

إسرائيل: تفاصيل لقاء عباس منصور ويائير لابيد بشأن تشكيل الحكومة

إسرائيل: تفاصيل لقاء عباس منصور ويائير لابيد بشأن تشكيل الحكومة
منصور عباس
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس حزب (هناك مستقبل) رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، ورئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس على استمرار الاتصالات بينهما خلال الأيام القلائل المقبلة، في اطار المساعي لتشكيل الحكومة القادمة.

والتقى الاثنان في منزل لابيد قبل ظهر اليوم، استمراراً للقاء الذي جمع بينهما قبل الانتخابات بمبادرة من رئيس بلدية الطيبة، شعاع مصاروة.
 
وقال مصدر مطلع لموقع (وانيت)، إن عباس طرح على لابيد مطالب القائمة الموحدة مقابل دعم الحزب له بما فيها حرية التصويت في قضية مثليي الجنس، الاعتراف في القرى البدوية في النقب، تجميد قانون كامينيتس، وتعديل قانون القومية إلى جانب وضع خطة عملية لدحر الجريمة في المجتمع العربي.

وأضاف المصدر: بأن عباس يواجه صعوبة في التوصل الى اتفاق مع معسكر نتنياهو بسبب معارضة أحزاب اليمين لتشكيل حكومة تعتمد على القائمة الموحدة . 

أما عباس فقال لـ (راديو الناس): إن الاتصالات مستمرة إلا أنه أضاف أنه لا توجد اتصالات مباشرة مع (القائمة المشتركة)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويشار إلى أن عباس قد اجتمع أمس مع القطب في حزب (ليكود)، أيوب قرا الذي دعاه إلى تأييد حكومة برئاسة نتنياهو.

ويُستشف من نتائج الانتخابات، بأن (القائمة المشتركة) تُشكل بيضة القبان بين المعسكرين المتنافسين على رئاسة الحكومة.

أخبار ذات صلة

الصين تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الولايات المتحدة وكندا

الصين تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الولايات المتحدة وكندا

فرنسا: تشديد عمليات التفتيش بالمطارات ومعابر الطرقات بين المقاطعات بسبب الوضع الوبائي &#34;الحرج&#34;

فرنسا: تشديد عمليات التفتيش بالمطارات ومعابر الطرقات بين المقاطعات بسبب الوضع الوبائي "الحرج"

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر

(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بالإصابات والوفيات الجديدة

(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بالإصابات والوفيات الجديدة

وزير الصحة الألماني: من الضروري اللجوء لإغلاق صارم بالبلاد لمدة أسبوعين

وزير الصحة الألماني: من الضروري اللجوء لإغلاق صارم بالبلاد لمدة أسبوعين

إسرائيل: استئناف المساعي لحلحلة العقدة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات

إسرائيل: استئناف المساعي لحلحلة العقدة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات

شاهد: لحظة انفجار محيط كنيسة في إندونيسيا وسقوط قتلى وجرحى

شاهد: لحظة انفجار محيط كنيسة في إندونيسيا وسقوط قتلى وجرحى

ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم

ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي: نرحب بقرار (اونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين بسوريا

أبو هولي: نرحب بقرار (اونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين بسوريا

جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام

جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا توفر للأسرى الشروط الحياتية المماثلة للاتفاقيات الدولية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا توفر للأسرى الشروط الحياتية المماثلة للاتفاقيات الدولية

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

منوعات

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه &#34;مالقيتش بنطلون&#34;

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه "مالقيتش بنطلون"

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان &#34;بالراحة على الملبن&#34;.. ما القصة ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان "بالراحة على الملبن".. ما القصة ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

عربي

السودان.. البرهان والحلو يوقعان &#34;إعلان مبادئ&#34;

السودان.. البرهان والحلو يوقعان "إعلان مبادئ"

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

أزمة قناة السويس.. توقعات بحلها خلال أيام واتهامات لقبطان السفينة الجانحة

أزمة قناة السويس.. توقعات بحلها خلال أيام واتهامات لقبطان السفينة الجانحة