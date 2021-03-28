شؤون فلسطينية

كحيل يوضح الأسباب التي تؤدي لرفض أي قائمة أو مرشحين للانتخابات

كحيل يوضح الأسباب التي تؤدي لرفض أي قائمة أو مرشحين للانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إنه حتى اللحظة تقدمت خمس قوائم إحداها حزبية، وأربعة مستقلين واعتمدت اللجنة ثلاثة منها.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه لا زالت اثنتان تحت الدراسة، ولن يكون هناك تمديد لفترة استقبال القوائم.

وقال كحيل: في يوم 6 نيسان/أبريل المقبل سيتم نشر كافة القوائم ومرشحيها على صفحة لجنة الانتخابات وفي الدوائر الانتخابية حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على تلك القوائم، تمهيداً للاعتراضات إن وجدت وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وشدد على أن خطتنا أن تجري الانتخابات في القدس كما جرت في العام 2006 وهناك ضغوط تمارس على ( إسرائيل) لتمكين 6300 مواطن مقدسي حقه بالانتخاب ولكن حتى اللحظة لم تتسلم القيادة الفلسطينية جواباً من الجانب الإسرائيلي بالسماح بإجرائها بالقدس.

وفيما يتعلق بأسباب تؤدي إلى رفض أي قائمة مرشحين للانتخابات، قال كحيل: هي كما يلي: 

إذا لم ترفق فيشة إيداع للترشح ترفض القائمة. 

إذا كان عدد المرشحين في القائمة أقل من الحد الأدنى وهم 16 مرشح، ترفض القائمة.

إذا كان هناك خلل في كوتة المرأة، ترفض القائمة.

إذا ثبت أن أي مرشح عليه أي حكم قضائي، ترفض القائمة.

إذا كان شعار القائمة شبيهة بمؤسسات الدولة أو حزب هنا أو هناك، ترفض القائمة. 

إذا قدمت القائمة الساعة الثانية عشر في اليوم الأخير من انتهاء المدة القانونية المقررة 31 من الشهر الجاري لا تستطيع لجنة الانتخابات التدقيق في كافة مرشحي القائمة وتقديم الخدمة لها. 

قد يشطب مرشح وتسقط قائمة ولكن لا نستطيع التنبؤ بحجم الخلل ونأمل أن تكون القوائم لديها احتياطاتها ودراساتها وملفاتها الكاملة لتجاوز أي خلل.

لا توجد نية لإسقاط أي قائمة ولكن يجب على القوائم الالتزام بمتطلبات الترشح المعلن عنها وفق القانون.

إذا كانت هناك قائمة تقدمت ب 16 مرشحاً فقط وثبت أن أحد مرشحيها لا تنطبق عليه معايير الترشح تسقط القائمة. 

إذا كانت القائمة بالحد الأدنى وكان تمثيل المرأة غير متوافق مع القانون تسقط القائمة ولكن لا تسقط هذه القائمة لو قدمت في وقت مناسب لتدارك الخلل.

إذا كان قائمة فيها 50 أو60 أو 132 مرشحاً وعدد من مرشحيها لا يستوفون معايير الترشح يُشطب المرشح وتبقى القائمة.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: نرحب بقرار (اونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين بسوريا

أبو هولي: نرحب بقرار (اونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين بسوريا

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام

جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا توفر للأسرى الشروط الحياتية المماثلة للاتفاقيات الدولية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا توفر للأسرى الشروط الحياتية المماثلة للاتفاقيات الدولية

&#34;التعليم&#34; بغزة: هناك استقرار بالعملية التعليمية مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية

"التعليم" بغزة: هناك استقرار بالعملية التعليمية مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما

مع ارتفاع الإصابات.. العقاد يكشف أعداد وأوضاع الحالات الخطيرة وأسرّة العناية بمستشفى الأوروبي

مع ارتفاع الإصابات.. العقاد يكشف أعداد وأوضاع الحالات الخطيرة وأسرّة العناية بمستشفى الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي: نرحب بقرار (اونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين بسوريا

أبو هولي: نرحب بقرار (اونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين بسوريا

جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام

جنين: الشرطة تفض ست حفلات زفاف وتقبض على أربعة أشخاص لعدم الالتزام

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا توفر للأسرى الشروط الحياتية المماثلة للاتفاقيات الدولية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا توفر للأسرى الشروط الحياتية المماثلة للاتفاقيات الدولية

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاما

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

منوعات

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه &#34;مالقيتش بنطلون&#34;

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه "مالقيتش بنطلون"

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان &#34;بالراحة على الملبن&#34;.. ما القصة ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان "بالراحة على الملبن".. ما القصة ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

عربي

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

أزمة قناة السويس.. توقعات بحلها خلال أيام واتهامات لقبطان السفينة الجانحة

أزمة قناة السويس.. توقعات بحلها خلال أيام واتهامات لقبطان السفينة الجانحة

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة