كحيل يوضح الأسباب التي تؤدي لرفض أي قائمة أو مرشحين للانتخابات





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه لا زالت اثنتان تحت الدراسة، ولن يكون هناك تمديد لفترة استقبال القوائم.



وقال كحيل: في يوم 6 نيسان/أبريل المقبل سيتم نشر كافة القوائم ومرشحيها على صفحة لجنة الانتخابات وفي الدوائر الانتخابية حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على تلك القوائم، تمهيداً للاعتراضات إن وجدت وتستمر لمدة ثلاثة أيام.



وشدد على أن خطتنا أن تجري الانتخابات في القدس كما جرت في العام 2006 وهناك ضغوط تمارس على ( إسرائيل) لتمكين 6300 مواطن مقدسي حقه بالانتخاب ولكن حتى اللحظة لم تتسلم القيادة الفلسطينية جواباً من الجانب الإسرائيلي بالسماح بإجرائها بالقدس.



وفيما يتعلق بأسباب تؤدي إلى رفض أي قائمة مرشحين للانتخابات، قال كحيل: هي كما يلي:



إذا لم ترفق فيشة إيداع للترشح ترفض القائمة.





إذا كان عدد المرشحين في القائمة أقل من الحد الأدنى وهم 16 مرشح، ترفض القائمة.



إذا كان هناك خلل في كوتة المرأة، ترفض القائمة.



إذا ثبت أن أي مرشح عليه أي حكم قضائي، ترفض القائمة.



إذا كان شعار القائمة شبيهة بمؤسسات الدولة أو حزب هنا أو هناك، ترفض القائمة.



إذا قدمت القائمة الساعة الثانية عشر في اليوم الأخير من انتهاء المدة القانونية المقررة 31 من الشهر الجاري لا تستطيع لجنة الانتخابات التدقيق في كافة مرشحي القائمة وتقديم الخدمة لها.



قد يشطب مرشح وتسقط قائمة ولكن لا نستطيع التنبؤ بحجم الخلل ونأمل أن تكون القوائم لديها احتياطاتها ودراساتها وملفاتها الكاملة لتجاوز أي خلل.





لا توجد نية لإسقاط أي قائمة ولكن يجب على القوائم الالتزام بمتطلبات الترشح المعلن عنها وفق القانون.



إذا كانت هناك قائمة تقدمت ب 16 مرشحاً فقط وثبت أن أحد مرشحيها لا تنطبق عليه معايير الترشح تسقط القائمة.



إذا كانت القائمة بالحد الأدنى وكان تمثيل المرأة غير متوافق مع القانون تسقط القائمة ولكن لا تسقط هذه القائمة لو قدمت في وقت مناسب لتدارك الخلل.



إذا كان قائمة فيها 50 أو60 أو 132 مرشحاً وعدد من مرشحيها لا يستوفون معايير الترشح يُشطب المرشح وتبقى القائمة.



رام الله - دنيا الوطنقالت المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إنه حتى اللحظة تقدمت خمس قوائم إحداها حزبية، وأربعة مستقلين واعتمدت اللجنة ثلاثة منها.