مع ارتفاع الإصابات.. العقاد يكشف أعداد وأوضاع الحالات الخطيرة وأسرّة العناية بمستشفى الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، إن لدى المستشفى 50 مريضاً بفيروس (كورونا) داخل مشفى الأوروبي، منهم 15 مريضاً على أسرة العناية المكثفة، و35 آخرين على الأسرة الخطرة يحتاجون لدعم بأجهزة الأوكسجين.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن مجمل المرضى المتواجدين على أسرة مستشفى غزة الأوروبي مصنفون على أنهم حالات حرجة وخطيرة وتحتاج إلى رعاية طبية.



وقال: لا زال لدينا متسع في أسرة العناية المكثفة وأسرة الحالات الحرجة التي تحتاج للدعم بأجهزة الأوكسجين بمشفى الأوربي.



وشدد العقاد على أن الحالات المصابة بفيروس (كورونا) تعاني من ذات الأعراض التي كنا نستقبلها في الموجة الأولى من الجائحة، لكنهم يعانون من صعوبة كبيرة في جهاز التنفسي.



وقال: حتى اللحظة لا نتكلم عن سلالات جديدة لوجود تشابه في ذات الأعراض التي يعاينها المريض حالياً مع أعراض الموجة الأولى للجائحة ونتعامل معها بنفس البرتوكول العلاجي.



وأكد بأن الحالة الوبائية في قطاع غزة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم ونأمل أن ألا ترتفع أعداد الإصابات، وفي حال تواصل الإرتفاع للمنحنى سنكون أمام تحدٍ كبير لكننا سنكون قادرين على استيعاب المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة لهم.



وقال: تم إعادة بعض الطواقم الطبية التي تم نقلها مؤخراً بسبب الجائحة إلى مستشفى غزة الأوربي وهم الآن يمارسون أعمالهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.



وأضاف: "انتقلنا في العمل داخل مستشفى غزة الأوروبي إلى الخطة "ب" وهناك مجموعة من الطواقم الطبية سيتم إعادتها لمشفى الأوروبي".