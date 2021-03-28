وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، لا توجد إشكاليات في تطعيم مرضى غسيل الكلى ضد فيروس (كورونا).
ودعت في بيان صحفي اليوم الأحد، مرضى غسيل الكلى، إلى التوجه لمديريات الصحة القريبة لمكان سكنهم.
قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، لا توجد إشكاليات في تطعيم مرضى غسيل الكلى ضد فيروس (كورونا).
ودعت في بيان صحفي اليوم الأحد، مرضى غسيل الكلى، إلى التوجه لمديريات الصحة القريبة لمكان سكنهم.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تطعيم أي مريض وهو على جهاز غسيل الكلى داخل المستشفى، حيث "يجب أن يُعطى اللقاح بعد انتهاء الجلسات وليس أثنائها".
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