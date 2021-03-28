وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)





وأشارت إلى أنه لا يمكن تطعيم أي مريض وهو على جهاز غسيل الكلى داخل المستشفى، حيث "يجب أن يُعطى اللقاح بعد انتهاء الجلسات وليس أثنائها".





رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، لا توجد إشكاليات في تطعيم مرضى غسيل الكلى ضد فيروس (كورونا).ودعت في بيان صحفي اليوم الأحد، مرضى غسيل الكلى، إلى التوجه لمديريات الصحة القريبة لمكان سكنهم.