مباشر | وزارة التنمية الإجتماعية بغزة تعلن إنجازاتها على مدار 15 عاماً‎

شؤون فلسطينية

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع
يوسف فرحات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة في القطاع.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ القائد المجاهد الدكتور/ د. يوسف علي فرحات "أبو الحسن"، أحد قادة الحركة، وعلمًا من أعلام الجهاد والمقاومة والدعوة، الذي وافته المنية في مخيم النصيرات، بعد رحلة طويلة من الجهاد والعلم والعطاء.

إننا إذ نودع الشيخ القائد أبا الحسن، لنستذكر شخصية فريدة جمعت بين العلم والمقاومة، فقد قضى سنوات في سجون الاحتلال بتهمة المقاومة، وتعرّض للتعذيب الذي كاد أن يقضي عليه وقتذاك.

إننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة من عائلة الفقيد وتلاميذه ومحبيه وأهالي النصيرات وقطاع غزة وفلسطين، فقد كان الدكتور يوسف حتى آخر أيامه حضنًا دافئًا لإخوانه وتلاميذه، ومصدرًا مهمًا للعمل الدعوي والحكمة، ولم يقطعه المرض عن أداء مهامه، رافعًا شعار العلم والمقاومة ونصرة القدس والأقصى والمقدسات.

لقد شغل شيخنا الجليل "أبو الحسن" مناصب متعددة على مدار حياته، ابتداءً بالخطابة والصدوح بكلمة الحق، ومرورًا بقيادته في المناصب الحركية المختلفة، وليس انتهاءً بإدارة الوعظ والإرشاد ومسؤول ملف القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ويعد الفقيد د. يوسف فرحات من الرواحل القلائل، وكان شعلة من النشاط والإخلاص والصدق والأخلاق العظيمة والعلم والثقافة المتميزة.

إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وهي تودّع شيخًا جليلًا وعالمًا مجاهدًا، لتعاهد الله عز وجل على المضي قدمًا في طريق الجهاد والمقاومة حتى يأذن الله بإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة.

نسأل الله تعالى لشيخنا الرحمة والقبول والجنة، ولذويه ولشعبنا الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

&#34;الأورومتوسطي&#34;: 5000 فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية

"الأورومتوسطي": 5000 فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

أبو نعيم: وجهنا تعليمات للأجهزة الشرطية والأمنية لمتابعة تشديد الإجراءات الوقائية

أبو نعيم: وجهنا تعليمات للأجهزة الشرطية والأمنية لمتابعة تشديد الإجراءات الوقائية

الصالحي: السعي لتوحيد اليسار تعثر وماضون في قائمتنا

الصالحي: السعي لتوحيد اليسار تعثر وماضون في قائمتنا

أبو سلمية: ارتفاع الإصابات بالقطاع بسبب صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة

أبو سلمية: ارتفاع الإصابات بالقطاع بسبب صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة

غزة: &#34;الاقتصاد&#34; توضح أسباب ارتفاع بعد السلع الغذائية

غزة: "الاقتصاد" توضح أسباب ارتفاع بعد السلع الغذائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

وزيرة الصحة: لا توجد إشكاليات بتطعيم مرضى غسيل الكلى ضد (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

﻿مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من التهجير المبرمج من قبل الاحتلال

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

حماس تصدر بيان نعي بوفاة د.يوسف فرحات أحد قادة الحركة بالقطاع

أبو سلمية: ارتفاع الإصابات بالقطاع بسبب صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة

أبو سلمية: ارتفاع الإصابات بالقطاع بسبب صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

أبو شهلا يطالب بتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تضم الجميع

أبو شهلا يطالب بتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تضم الجميع

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

منوعات

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه &#34;مالقيتش بنطلون&#34;

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه "مالقيتش بنطلون"

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان &#34;بالراحة على الملبن&#34;.. ما القصة ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان "بالراحة على الملبن".. ما القصة ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

عربي

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

أزمة قناة السويس.. توقعات بحلها خلال أيام واتهامات لقبطان السفينة الجانحة

أزمة قناة السويس.. توقعات بحلها خلال أيام واتهامات لقبطان السفينة الجانحة

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة