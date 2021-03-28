أبو نعيم: وجهنا تعليمات للأجهزة الشرطية والأمنية لمتابعة تشديد الإجراءات الوقائية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، توفيق أبو نعيم، اليوم الأحد، إن قطاع غزة يشهد حالة متقدمة من الأمن والاستقرار.



وبشأن الحالة الوبائية، أضاف في حوار خاص أجراه معه موقع وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 15 لتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة وإعادة بناء وزارة الداخلية: "قطعنا الشوط الأهم في مواجهة جائحة (كورونا)، لكن ارتفاع المنحنى الوبائي يدق ناقوس الخطر من جديد".



وحذر وكيل وزارة الداخلية من تداعيات استمرار تفشي الجائحة، مهيباً بالمجتمع الفلسطيني إلى أن يبقى في حالة يقظة وانتباه.



ومع ارتفاع المنحنى الوبائي في الآونة الأخيرة، بيّن "أبو نعيم" أن ذلك يدق ناقوس الخطر من جديد، مشدداً على أهمية عدم التراخي في الإجراءات الوقائية، "كي لا نهدم ما بنيناه على مدار العام الماضي".



ولفت إلى وزارة الداخلية في حالة متابعة وتشاور مستمر مع وزارة الصحة في تقييم الحالة الوبائية، "ولا تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين"، معبراً عن أمله بألا تعود الأمور إلى الوراء.



وحول إمكانية اتخاذ إجراءات تشديد جديدة، أوضح اللواء "أبو نعيم" أن هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، وأن التعليمات وُجّهت في الوقت الحالي إلى الأجهزة الشرطية والأمنية، لمتابعة تشديد الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات.