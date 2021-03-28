أبو سلمية: ارتفاع الإصابات بالقطاع بسبب صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس) حول تزايد أعداد الإصابات، بأن سرعة انتشار الفيروس بسبب التراخي في اتخاذ إجراءات السلامة، وفتح مجالات الحياة أمام المواطنين، مشيراً إلى أن الأعداد المرتفعة تزيد القلق.



وشدد على أن الدراسة الأخيرة أثبتت بأن الدرجة الأولى في زيادة نشر الإصابات هي صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة، ويأتي بعدها المدارس والمستشفيات.



وأهاب أبو سلمية بالمواطنين التوجه لتلقي تطعيم اللقاح، و"نؤكد على عدم وجود أي آثار أو مضاعفات".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة غزة، د. محمد أبو سلمية، إنه لم تسجل في القطاع أية حالة من الطفرات المتحورة، وذلك بسبب عدم وجود جهاز الفحص.