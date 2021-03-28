الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل





وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لمتابعة الشرطة لمدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية في المحافظة في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد، فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 220 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات خاصة وعمومية.



وأكدت الشرطة أن الإلتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها يعمل على الحد من انتشار المرض ويحافظ على السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقامت الشرطة اليوم بتحرير مخالفات سلامة عامة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات في محافظة الخليل.