"الصحة" بغزة تصدر إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين فوق 55 عاماً بلقاح (كورونا)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إعلاناً، بشأن تطعيم المواطنين فوق (55 عاماً) بلقاح فيروس (كورونا).





وأضافت: سيكون ذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين 29/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة 12ظهراً، وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.



وتؤكد وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها، في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.





ومراكز التطعيم هي:-



محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا



◼️محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة



◼️محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة



◼️محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة



محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة



رام الله - دنيا الوطنوقالت في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بناءً على خطة وزارة الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة (كوفيد- 19)، نهيب بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن (55 عاماً)، التوجه إلى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة.