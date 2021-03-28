الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، أنها أجرت 3215 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة حالة وفاة واحدة، و857 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت الوزارة تعافي 123 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما سجلت حالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 62927 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5965 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 56363 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 599 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 184 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 110 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 16473 شخصاً.