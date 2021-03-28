دولي

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (نيكي) اليابانية يوم السبت أن طوكيو تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين تم تطعيمهم ضد فيروس (كورونا).

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فإن هذه الخطوة تنضم اليابان إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة تهدف إلى تعزيز السفر الدولي.

وقال التقرير: إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة أو النزول في الفنادق.

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