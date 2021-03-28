شؤون فلسطينية

أبو شهلا يطالب بتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تضم الجميع

أبو شهلا يطالب بتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تضم الجميع
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل السابق القوى السياسية بالابتعاد عن الصدام والمناكفات والدخول في قائمة انتخابية مشتركة يشارك فيها الجميع باعتبارها المدخل الأفضل لحل الخلافات والوصول إلى مجلس تشريعي فعال. 

وقال أبو شهلا في تصريح صحافي، إنه وعلى الرغم من ضيق  الوقت، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة للوحدة ولحسم القوى خياراتها في هذا الاتجاه. 

وأكد أبو شهلا ان الانتخابات تبقى الخيار الأفضل للشعب الفلسطيني للخلاص من الكثير من المشاكل القائمة منذ سنوات، معبراً عن أمله في استكمال هذا العرس الديمقراطي، وفق ماهو مرسوم ومقر. 

وأضاف أبو شهلا ان الهدف من الانتخابات ليس معرفة قوة كل حزب أو فصيل بقدر ما هي رغبة في الخروج من المأزق الذي يواجه القضية الفلسطينية. 

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