سلامة معروف: بتنا على مشارف اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المؤسسات والمرافق العامة





وتابع: هذه الإجراءات على طاولة صناع القرار منها إجراءات عامة، وإجراءات خاصة تتعلق بتقييد عمل بعض المنشآت وسيتم اتخاذ قرارات بشأنها وفق توصيات وزارة الصحة.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: قد نشهد تطورات، وإغلاق صالات الأفراح وتقييد الأسواق الشعبية وغيرها، من الإجراءات المطروحة على الطاولة.



وشدد على أن هناك تقييماً شاملاً يمكن أن يشمل المزيد من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتقال العدوى وكسر سلسلة الموجة الحالية التي من الواضح أنها في حالة ازدياد يومي.



وقال معروف: "قد لا نحتاج إلى أي إجراءات جديدة إذا التزمت النسبة الأكبر من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وبالتالي كلمة السر هي لدى المواطن".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة سلامة معروف، إن منحنى إصابات (كورونا) يتصاعد بشكل يومي، وذلك يُشكل حالة قلق تدعو لاتخاذ الحيطة ورفع درجة الاستعداد.وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب): بأن هناك مؤشرات خطيرة تتعلق بارتفاع أعداد الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية وعناية طبية فائقة، وقد تجاوزت 100 حالة .وشدد معروف على أننا "بتنا على مشارف اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف بشكل أساسي المؤسسات والمرافق العامة في ضوء تصاعد الحالة الوبائية في قطاع غزة".