التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

أعلن التحالف العربي، بقيادية السعودية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "ميليشيا الحوثي" تجاه خميس مشيط.



وأضاف وفق ما نقلت قناة (العربية)، بأن "ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".



وكان التحالف أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد، تدمير زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين.



وقال التحالف: إن ذلك جاء "قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة"، متهما الحوثيين بأنهم "يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، ويستمرون في "تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت جماعة "أنصار الله" السعودية، توعدت أمس السبت بـ"ضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل"، وفق تعبيرها.





رام الله - دنيا الوطن