رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

البرلمان العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الذي حددته الحكومة في الـ6 من حزيران/يونيو المقبل.



وكتب في تغريدة على حسابه في (تويتر): "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغد أفضل"، وتابع: "الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".



وحددت الحكومة العراقية السادس من حزيران/يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من ذات العام.