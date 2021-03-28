شؤون فلسطينية

سياسي لبناني يدعو لشطب حق العودة

سياسي لبناني يدعو لشطب حق العودة
لاجئون فلسطينيون في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أدانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، دعوة السياسي اللبناني، جهاد ذبيان، لشطب حق العودة، واعتبرها جزءاً من مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "منذ فترة وقيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان، تتابع باهتمام بالغ النشاطات والتحركات المشبوهة للمحامي المدعو "جهاد ذبيان"ومن معه، والتي كان آخرها دعوته للاجئين الفلسطينيين في لبنان لتقديم توكيلات خطية والكترونية مرفقة بصور عن كرت الإعاشة والبطاقات الشخصية وصور عن كياشين (سندات ملكية) الأرضي التي يملكها الفلسطينيون في فلسطين التاريخية، تفوضه الطلب من السفارات الأجنبية للقبول بهجرة اللاجئين الفلسطينيين مقابل شطب حق العودة إلى فلسطين، مستغلاً الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اهلنا في لبنان، بالاضافة إلى استهدافه لوكالة (أونروا) وسعيه للتشويش عليها وعلى عملها، وتحريض السفارات لوقف الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي تقدمه حكوماتها لها، من أجل رعاية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، واستهدافه أيضاً للفصائل والقوى الوطنية والاسلامية والتطاول عليها عبر تسجيلات صوتية يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وترى هيئة العمل الفلسطيني المشترك بهذه الخطوات والتحركات المشبوهة التي يقوم بها "ذبيان" خطر على القضية الفلسطينية وعلى حق العودة، الذي يعتبره الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية بأنه حق ثابت شرعي ومقدس والمساس به عمل مشبوه لا يخدم سوى العدو الصهيوني المتربص للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وثوابته المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وهو حق سياسي بالدرجة الاولى بالاضافة إلى كونه  حقا إنسانيا أيضاً.
 
ووفق البيان، فإن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، تدعو الجهات اللبنانية المختصة باستدعاء ذبيان والتحقيق معه لمعرفة الجهة التي تقف خلفه والاهداف الكامنة خلف استهدافه للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، باعتبار أن ما يقوم به ذبيان وما يدعو له مخالف لموقف لبنان الشقيق الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في العودة، والذي عبر عنه رؤساؤه الثلاثة، رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، في اكثر من محفل عربي ودولي.

وأكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بأنها ستواصل متابعة هذا الامر بجدية، وستبحث مع المختصين بالقانون، فلسطينيين ولبنانيين عن أفضل السبل والطرق لمقاضاة المدعو "ذبيان"سياسياً وقضائياً على استهدافه للمرجعيات السياسية والرسمية والوطنية الفلسطينية والتطاول عليها، وعن الاذى والضرر التي تلحقه تحركاته ونشاطاته المشبوهة على مصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتطالب هيئة العمل المشترك نقابة المحامين اللبنانيين لاتخاذ موقف وإجراء بحق ذبيان كونه عضواً فيها.

ودعت جماهير شعبنا في لبنان للتنبه من خطورة التجاوب مع دعوة ذبيان، باعتبارها دعو مشبوهة تخدم العدو الصهيوني الذي احتل فلسطين وسلبنا ارضنا، واقتلع اكثر من نصف شعبنا من ارضه وهجرهم بقوة السلاح والارهاب والمجازر في العام 1948،وحولهم إلى لاجئين يتجرعون مرارة وقساوة الهجرة واللجوء الى يومنا هذا.

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