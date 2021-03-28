(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بالإصابات والوفيات الجديدة





وتخطت حصيلة الإصابات الاجمالية عتبة الـ127 مليونا، تعافى منهم 102 مليون ونحو 572 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعا محدودا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا ملموسا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 580 ألف و97 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,760 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,368 وفاة)، واميركا (787 وفاة)، والمكسيك (651 وفاة)، وبولندا (448 وفاة)، وروسيا (387 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (83,039 إصابة)، واميركا (63,647 إصابة)، والهند (62,631 إصابة)، وفرنسا (42,619 إصابة)، وبولندا (31,757 إصابة).



ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، وفي المرتبة الثانية بعد أميركا التي تتصدر العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (562,012 وفاة)، والبرازيل (310,694 وفاة)، والمكسيك (201,429 وفاة)، والهند (161,586 وفاة)، وبريطانيا (126,573 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,917,130 إصابة)، والبرازيل (12,490,362 إصابة)، والهند (11,971,624 إصابة)، وروسيا (4,510,744 إصابة)، وفرنسا (4,508,575 إصابة).





رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 790 الف وفاة.