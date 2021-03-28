دولي

(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بالإصابات والوفيات الجديدة

(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بالإصابات والوفيات الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 790 الف وفاة. 

وتخطت حصيلة الإصابات الاجمالية عتبة الـ127 مليونا، تعافى منهم 102 مليون ونحو 572 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعا محدودا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا ملموسا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 580 ألف و97 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,760 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,368 وفاة)، واميركا (787 وفاة)، والمكسيك (651 وفاة)، وبولندا (448 وفاة)، وروسيا (387 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (83,039 إصابة)، واميركا (63,647 إصابة)، والهند (62,631 إصابة)، وفرنسا (42,619 إصابة)، وبولندا (31,757 إصابة).

ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، وفي المرتبة الثانية بعد أميركا التي تتصدر العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (562,012 وفاة)، والبرازيل (310,694 وفاة)، والمكسيك (201,429 وفاة)، والهند (161,586 وفاة)، وبريطانيا (126,573 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,917,130 إصابة)، والبرازيل (12,490,362 إصابة)، والهند (11,971,624 إصابة)، وروسيا (4,510,744 إصابة)، وفرنسا (4,508,575 إصابة).

أخبار ذات صلة

وزير الصحة الألماني: من الضروري اللجوء لإغلاق صارم بالبلاد لمدة أسبوعين

وزير الصحة الألماني: من الضروري اللجوء لإغلاق صارم بالبلاد لمدة أسبوعين

إسرائيل: استئناف المساعي لحلحلة العقدة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات

إسرائيل: استئناف المساعي لحلحلة العقدة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات

شاهد: لحظة انفجار محيط كنيسة في إندونيسيا وسقوط قتلى وجرحى

شاهد: لحظة انفجار محيط كنيسة في إندونيسيا وسقوط قتلى وجرحى

ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم

ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم

ألمانيا: الموجة الثالثة لجائحة (كورونا) قد تكون &#34;الأسوأ&#34;

ألمانيا: الموجة الثالثة لجائحة (كورونا) قد تكون "الأسوأ"

واشنطن: انسحاب قواتنا من أفغانستان في مايو صعب

واشنطن: انسحاب قواتنا من أفغانستان في مايو صعب

بدءاً من الثلاثاء.. إسرائيل تعلن فتح معبر طابا لهذه الفئات فقط

بدءاً من الثلاثاء.. إسرائيل تعلن فتح معبر طابا لهذه الفئات فقط

البرازيل تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس (كورونا)

البرازيل تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

الاحتلال يعتدي على شاب من جنين

الاحتلال يعتدي على شاب من جنين

مستوطنون يعتدون على مزارعين في كفر الديك

مستوطنون يعتدون على مزارعين في كفر الديك

الصحة بغزة تُصدر توضيحًا حول ظروف وفاة الدكتور &#34;محمود أبو العيش&#34;

الصحة بغزة تُصدر توضيحًا حول ظروف وفاة الدكتور "محمود أبو العيش"

الاحتلال يفجر مركبة على مدخل &#34;عابود&#34; ويقتحم &#34;راس كركر&#34;

الاحتلال يفجر مركبة على مدخل "عابود" ويقتحم "راس كركر"

محافظ طولكرم: مراكز فحص كورونا في &#34;ارتاح واكتابا&#34; جاهزة لاستقبال المواطنين

محافظ طولكرم: مراكز فحص كورونا في "ارتاح واكتابا" جاهزة لاستقبال المواطنين

منوعات

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

عربي

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة

مصر: ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار

مصر: ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار

الأردن: 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)