نقابة الأطباء: العمل بمستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط وأقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى

قررت نقابة الأطباء، العمل بالمستشفيات بما فيها مستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط، وذلك لتقديم الخدمة للمرضى الموجودين داخل الأقسام حتى إخلائها.



كما أكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن أقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى وللحالات الطارئة فقط وإنقاذ الحياة.



كما أن أقسام غسيل الكلى والسرطان تعمل بالمناوبين فقط.

وفيما يلي نص البيان:

وكانت وزارة الصحة، وجهت رسالة للأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة أبناء شعبهم في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا).





وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس السبت إنّ "تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر"، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.





وأضافت: "الحكومة والوزارة وجميع أبناء شعبنا يدركون حجم تضحيات الاطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددةً على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة.





ودعت الوزارة الاطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإراب لموظفي القطاع الصحي، قائلةً إن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.



