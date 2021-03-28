شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: العمل بمستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط وأقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى

نقابة الأطباء: العمل بمستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط وأقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة الأطباء، العمل بالمستشفيات بما فيها مستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط، وذلك لتقديم الخدمة للمرضى الموجودين داخل الأقسام حتى إخلائها.

كما أكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن أقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى وللحالات الطارئة فقط وإنقاذ الحياة.

كما أن أقسام غسيل الكلى والسرطان تعمل بالمناوبين فقط.

وفيما يلي نص البيان:

الزميلات والزملاء الاعزاء، أهلنا الكرام ، أبناء شعبنا العظيم…

رغم كل ما قدمه و يقدمه الكادر الطبي من تضحيات جسيمه، وعلى الرغم من كل ما يتعرض له يوميا من تجريح واهانه تحت اسم الطيشان والزعل والجهل والتهور وغيرها من المبررات الواهيه، فإننا كنا وما زلنا الأحرص على صحة وسلامة مريضنا والبلسم على آهاته، والساهرين على راحته، تستطيعون قول ما شئتم ولكن لن يثنينا هذا عن التخلي عن واجبنا الإنساني المقدس تجاهكم.

على مدار عام ونصف ورغم معرفة الجميع بأحقية المطالب وسهولة تطبيقها وعلى رأسهم الحكومة، ورغم محاولاتنا استنهاض ضمائرهم ووضعهم امام مسؤولياتهم ولو بإبداء نوع من القلق أو الخوف على صحة المواطن، إلا أن ذلك لم يحدث، لقد فشلوا فشلا ذريعا في كل اختبار وطني وفي كل نداء انساني، لقد خدعوا واعطوا الوعودات ثم نقضوا بها المرة تلو الاخرى.

بخصوص هيئتنا العامه فنحن نعتذر لها ونقف اجلالا لما قدموه ويقدموه من صبر وتفاني في تقديم الخدمات رغم شحة الامكانيات والضغط الشديد من اعداد المرضى، وعلى الرغم من أننا مصرون على الاستنكاف وترك العمل العمل بعد ما اقبلت عليه الحكومه من تصرفات الا اننا نعلم جيدا انه ليس منا من يترك مريضه وحيدا متألما دون الوقوف عنده و تضميد جراحه وخاصة في هذه الظروف القاهرة.

وعلى الرغم من تخلي الحكومة عن واجباتها تجاه المرضى، وتركهم في مهب الريح دون اكتراث او مبالاة الا اننا سنبقى بجانبهم حتى التشافي والخروج من المستشفيات، وسنفتح بيوتنا لاستقبال كل من يحتاج الى العلاج وبالمجان وحسب القدرات المتاحه لنا، ولكن وكما تعلمون فنحن لن نستطيع حمل كل شيء على اكتافنا ولن نستطيع تلبية كل الاحتياجات بمفردنا ونطلب من الجميع الوقوف مع حقوقنا وضد من أخلف وعده بتنفيذ ما توافقنا عليه، واننا اذ نهيب بالجميع تحمل مسؤولياته الوطنية والانسانية فاننا نوكد على الاجراءات على النحو التالي:

اولا: العمل بالمستشفيات بما فيها مستشفيات كورونا بالمناوبين فقط وذلك لتقديم الخدمة للمرضى الموجودين داخل الأقسام حتى اخلائها.

ثانيا: اقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى وللحالات الطارئة فقط وإنقاذ الحياة.

ثالثا: أقسام غسيل الكلى والسرطان تعمل بالمناوبين فقط.

رابعا: اقسام الولاده للحالات الطارئه جدا والتي لا يمكن نقلها الى المستشفيات الاخرى.

خامسا: وقف العمل بالرعايه الصحيه و مباني الوزاره بشكل كامل ودون اي استثناء ويشمل ذلك المدراء والمدراء العامون.

وكانت وزارة الصحة، وجهت رسالة للأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة أبناء شعبهم في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا).

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس السبت إنّ "تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر"، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.

وأضافت: "الحكومة والوزارة وجميع أبناء شعبنا يدركون حجم تضحيات الاطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددةً على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة.

ودعت الوزارة الاطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإراب لموظفي القطاع الصحي، قائلةً إن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.

وأضافت الوزارة أن الزملاء الذين لن يعودوا إلى أماكن عملهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وفق نص القرار بقانون، داعية إياهم للالتزام بقرار محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى الإدارية 51/2021 بوقف الإجراءات المتخذة من نقابة الأطباء فوراً.

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