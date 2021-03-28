جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

اعتداء على عمال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب العامل محمود ياسر قصراوي (24 عاماً) من قرية مسلية جنوب جنين، بنزيف في رأسه إثر وقوعه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين.



وذكرت عائلة الشاب قصراوي اليوم الأحد، أنّه أصيب بنزيف حاد في رأسه إثر وقوعه أثناء ملاحقة جنود الاحتلال له ولمجموعة من العمال مساء أمس، قرب قرية رمانة غرب المدينة.



وأشارت العائلة، إلى أنه جرى نقله على الفور الى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وأدخل إلى قسم العناية المكثفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).