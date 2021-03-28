"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.