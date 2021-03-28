شؤون فلسطينية

عضو اللجنة الوبائية بغزة: نتوقع بأن هناك سلالات جديدة لفيروس (كورونا) دخلت القطاع

عضو اللجنة الوبائية بغزة: نتوقع بأن هناك سلالات جديدة لفيروس (كورونا) دخلت القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة الوبائية في قطاع غزة، د.يحيى عابد، إن هناك ارتفاعاً واضحاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هناك احتمالين لذلك، الأول: بأن هذه الزيادة هي امتداد للموجة السابقة وخاصة أن الحالات ظهرت أكثر في مناطق لم يُسجل فيها حالات عالية قبل ذلك، ولكن بعد أيام وجدنا أن هذا السيناريو ليس صحيحاً، لأن معدل الانتشار أكثر بكثير مما كنا نتوقع، وجميع مناطق القطاع خلال أسبوع مضى تتساوى في عدد الإصابات.

وتابع عابد: الاحتمال الثاني، قد يكون بسبب دخول سلالات جديدة وهي الموجودة في المنطقة حولنا، في لبنان والأردن والضفة الغربية، حيث أن هناك قادمين يومياً من الضفة ومصر، ولذلك نتوقع بأن هناك سلالات جديدة دخلت القطاع.

وفيما يتعلق بوضع المستشفيات، قال عضو اللجنة الوبائية بالقطاع، إن هناك مستشفى الأوروبي في القطاع، والمستشفى والتركي، وهما مزودان بـ 500 سرير مخصصة لمرضى (كورونا).

وأضاف: "كنا على وشك إغلاق قسمى (كورونا) في الأوروبي والعودة إلى عمله بشكله الطبيعي، ومنذ ازدياد الحالات تراجعنا عن القرار.

وقال عابد: وصلت إشغال الأسرة للحالات الحرجة المخصص لها 200 سرير إلى 54% ، أما الحالات الاعتيادية والمخصص لها 300 سرير، وصل إشغال الأسرة 27%.

وتابع: هناك متسع في المشتشفيات ولكن إذا ما ارتفعت الوتيرة اكثر من ذلك، معنى ذلك أن هناك خطراً يهدد القطاع.  

أخبار ذات صلة

سياسي لبناني يدعو لشطب حق العودة

سياسي لبناني يدعو لشطب حق العودة

نقابة الأطباء: العمل بمستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط وأقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى

نقابة الأطباء: العمل بمستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط وأقسام الطوارئ تعمل بالحد الأدنى

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

لجنة الانتخابات تحذر من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية

لجنة الانتخابات تحذر من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية

وزيرة الصحة: لاحظنا تحسناً طفيفاً جداً بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية

وزيرة الصحة: لاحظنا تحسناً طفيفاً جداً بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر فبراير الماضي

جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

جنين: إصابة عامل بنزيف برأسه خلال ملاحقته من قبل جنود الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

الاحتلال يعتدي على شاب من جنين

الاحتلال يعتدي على شاب من جنين

مستوطنون يعتدون على مزارعين في كفر الديك

مستوطنون يعتدون على مزارعين في كفر الديك

الاحتلال يفجر مركبة على مدخل &#34;عابود&#34; ويقتحم &#34;راس كركر&#34;

الاحتلال يفجر مركبة على مدخل "عابود" ويقتحم "راس كركر"

محافظ طولكرم: مراكز فحص كورونا في &#34;ارتاح واكتابا&#34; جاهزة لاستقبال المواطنين

محافظ طولكرم: مراكز فحص كورونا في "ارتاح واكتابا" جاهزة لاستقبال المواطنين

بيت لحم: تجهيز طاقم من الخدمات الطبية العسكرية لاستئناف فحوصات فيروس (كورونا)

بيت لحم: تجهيز طاقم من الخدمات الطبية العسكرية لاستئناف فحوصات فيروس (كورونا)

منوعات

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

عربي

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة

رئيس هيئة قناة السويس ينفي تلوث القناة بسبب حادث جنوح السفينة

مصر: ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار

مصر: ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار

الأردن: 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غرق قارب يقل مسؤولين بالسودان وأنباء عن خمسة مفقودين

غرق قارب يقل مسؤولين بالسودان وأنباء عن خمسة مفقودين