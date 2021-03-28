عضو اللجنة الوبائية بغزة: نتوقع بأن هناك سلالات جديدة لفيروس (كورونا) دخلت القطاع





وأضاف: "كنا على وشك إغلاق قسمى (كورونا) في الأوروبي والعودة إلى عمله بشكله الطبيعي، ومنذ ازدياد الحالات تراجعنا عن القرار.



وقال عابد: وصلت إشغال الأسرة للحالات الحرجة المخصص لها 200 سرير إلى 54% ، أما الحالات الاعتيادية والمخصص لها 300 سرير، وصل إشغال الأسرة 27%.



وتابع: هناك متسع في المشتشفيات ولكن إذا ما ارتفعت الوتيرة اكثر من ذلك، معنى ذلك أن هناك خطراً يهدد القطاع.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة الوبائية في قطاع غزة، د.يحيى عابد، إن هناك ارتفاعاً واضحاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال الأيام الأخيرة.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هناك احتمالين لذلك، الأول: بأن هذه الزيادة هي امتداد للموجة السابقة وخاصة أن الحالات ظهرت أكثر في مناطق لم يُسجل فيها حالات عالية قبل ذلك، ولكن بعد أيام وجدنا أن هذا السيناريو ليس صحيحاً، لأن معدل الانتشار أكثر بكثير مما كنا نتوقع، وجميع مناطق القطاع خلال أسبوع مضى تتساوى في عدد الإصابات.وتابع عابد: الاحتمال الثاني، قد يكون بسبب دخول سلالات جديدة وهي الموجودة في المنطقة حولنا، في لبنان والأردن والضفة الغربية، حيث أن هناك قادمين يومياً من الضفة ومصر، ولذلك نتوقع بأن هناك سلالات جديدة دخلت القطاع.وفيما يتعلق بوضع المستشفيات، قال عضو اللجنة الوبائية بالقطاع، إن هناك مستشفى الأوروبي في القطاع، والمستشفى والتركي، وهما مزودان بـ 500 سرير مخصصة لمرضى (كورونا).