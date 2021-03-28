دولي

وزير الصحة الألماني: من الضروري اللجوء لإغلاق صارم بالبلاد لمدة أسبوعين

وزير الصحة الألماني: من الضروري اللجوء لإغلاق صارم بالبلاد لمدة أسبوعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الألماني، يينس شبان إنه "سيكون من الضروري اللجوء إلى إغلاق صارم لفترة تتراوح بين 10 و14 يوما"، نظرا للأرقام المتصاعدة في الإصابات التي تسجل حاليا بفيروس (كورونا).

كما أبدى شبان قناعته بأن ما بين  80 ألفا إلى 100 ألف عيادة طبية ستكون قادرة على تقديم التطعيمات ضد فيروس (كورونا) مع نهاية نيسان/أبريل، أو بداية أيار/مايو المقبل. 

وأضاف شبان، خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمتها الحكومة الألمانية ليطرح المواطنون أسئلتهم عليها، أنه بعد عيد الفصح سيبدأ الأطباء أيضا في المشاركة في حملة التطعيمات في عياداتهم، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

ودعا رئيس جمعية أطباء العناية المركزة في ألمانيا، كريستيان كاراغيانيديس، إلى فرض إغلاق صارم لمدة أسبوعين، وإلى وقف فوري لجميع خطوات إعادة الفتح المقررة، وذلك في ضوء الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا).

وقال في تصريحات لصحيفة (راينيشه بوست) الألمانية: "قرارات المشاريع النموذجية لفترة ما بعد عيد القيامة غير مناسبة على الإطلاق ويجب أن تتراجع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات عنها على الفور".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا إلى مليونين و755225 حالة، بعد تسجيل 20472 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 75780 بعد تسجيل 157 وفاة جديدة.

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