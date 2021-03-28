شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تحذر من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية

لجنة الانتخابات تحذر من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، بأن "لدينا حتى الآن قائمة حزبية واحدة وأربع قوائم مستقلة، وتم قبول ثلاث قوائم منها حتى الآن، وهناك قائمتان تحت الدراسة".

وحذر  في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية، لأن دراسة الطلبات بعد انتهاء المدة القانونية من الممكن أن تسبب الضرر لإحدى القوائم، لأنه لا يمكن التعديل وقتها.

وقال: إنه لا يوجد أي إمكانية في تمديد فترة الترشح، لأن هذا له علاقة بجدول زمني، والمواعيد محكمة ولا نستطيع إضافة أي يوم.

وشدد على أن القوائم الانتخابية يجب أن تتقدم لنا خلال اليومين القادميْن على الأبعد، حتى نتمكن من دراستها ومعالجة أي خلل.

في سياق آخر، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن خطة لجنة الانتخابات المركزية إجراء الانتخابية في القدس، شأنها شأن أي محافظة فلسطينية.

وشدد في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، على أنه "حتى اللحظة لم تبلغ السلطة بموافقة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس".

وقال كحيل: في حال لم يوافق الاحتلال على إجرائها في القدس، هناك خطة لدى الفصائل الفلسطينية لإجرائها. 

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