إسرائيل: استئناف المساعي لحلحلة العقدة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات



وفي المعسكر المعارض لنتنياهو، يواصل رئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد، حشد التأييد له ليسند الرئيس رؤوفين ريفيلن إليه أولا مهمة تأليف الحكومة.



وقد اجتمع لابيد مع رئيسي حزبي (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، والعمل ميراف ميخائيلي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





كما تبذل مساعي لإقناع رئيس حزب (يمينيا) بالانضمام إلى هذا المعسكر لقاء ترؤسه الحكومة بالتناوب.



ويتم تداول فكرة في هذا المعسكر لتشكيل حكومة لمدة عام واحد مع التناوب بين بينيت ولابيد، أي حكومة اقلية تعتمد على 52 نائباً مع دعم (ميريتس) و(القائمة المشتركة) من الخارج إلا أن هذه المبادرة تواجه صعوبات جمة، مثل تعهد غدعون ساعار وبينيت بعدم الاعتماد على أحزاب عربية.



وكان نتنياهو قد عرض على ساعار الانضمام إلى ائتلاف برئاسته مع التعهد باعتزاله رئاسة الحكومة بعد عام إلا أن ساعار رفض هذا الاقتراح.

ويبذل المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جهوداً لإقناع نواب منتخبين من أحزاب أخرى بالانشقاق والانضمام إليه وبالمقابل تليين موقف قائمة (الصهيونية المتدينة) المعارض للاعتماد على (القائمة العربية الموحدة)، لغرض تشكيل الحكومة.