شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: لاحظنا تحسناً طفيفاً جداً بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية

وزيرة الصحة: لاحظنا تحسناً طفيفاً جداً بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مي الكيلة، وزيرة الصحة، بأن هناك انخفاضاً طفيفاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) في المحافظات الشمالية، وهذا مؤشر بأن هناك انضباطاً خلال فترة الإغلاق.

وأضافت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأننا "لاحظنا تحسناً في الحالة الوبائية لكن طفيفة جداً ولكن عدد الوفيات كبير ومعدل إشغال الأسرة في المستشفيات كبير".

وتابعت الكيلة: بأن هناك عزوفاً من قبل المواطنين على إجراء الفخص لأسباب مختلفة ونحن نعي ذلك، ونضع ذلك في الحسبان. 

وفيما يتعلق باللقاحات، قالت وزيرة الصحة، إنه خلال 48 ساعة المقبلة، سيصل 100 ألف جرعة من الصين، و25 ألف جرعة "استرازينيكا" الحصة التي تم الحصول عليها من مليوني جرعة تم شراؤها من خزينة الدولة.

وشددت وزيرة الصحة على أننا  "نطمح في المزيد من اللقاحات ونتواصل بشكل دائم مع مؤسسة كوفاكس وأيضا مع الشركات المصنعة، ولا أريد أن أفصح عن شيء قد لا يحدث".

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