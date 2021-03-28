شاهد: لحظة انفجار محيط كنيسة في إندونيسيا وسقوط قتلى وجرحى

















رام الله - دنيا الوطنهز انفجار محيط كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بإندونيسيا اليوم الأحد وأسفر عن سقوط ضحايا، ووفق الشرطة يبدو أنه انفجار قنبلة.وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي، إن عدداً من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.وأضاف: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وأظهر تسجيل مصور من الموقع الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.