الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-6 17-8 19-9 بيت لحم 14-6 17-8 19-9 رام الله والبيرة 13-5 16-7 18-8 طولكرم 17-8 20-10 21-11 نابلس 15-7 18-9 20-10 قلقيلية 17-8 20-10 21-11 جنين 17-8 20-10 22-11 سلفيت 14-6 17-8 19-9 طوباس 18-9 21-11 23-12 روابي 15-7 18-9 20-10 الخليل 13-6 16-7 18-8 غزه 18-10 19-11 20-13 أريحا 24-12 27-14 29-16 خانيونس 18-10 19-11 20-13 الأغوار الشمالية 22-10 25-13 27-14 رفح 19-9 20-10 20-12

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف في معظم المناطق وباردا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية من:- تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: