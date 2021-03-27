الاحتلال يعتدي على شاب من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، على شاب من مدينة جنين لدى مروره عبر حاجز الجلمة العسكري.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال انهالوا بالضرب المبرح على الشاب سامح القط من سكان الحارة الشرقية في جنين، ما أدى إلى اصابته برضوض.



وأشارت إلى أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر نقلت الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي.