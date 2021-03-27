الصحة بغزة تُصدر توضيحًا حول ظروف وفاة الدكتور "محمود أبو العيش"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، توضيحاً حول ظروف وفاة الدكتور محمود أبو العيش.



وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "نتقدم بخالص التعازي والمواساة من آل أبو العيش بوفاة الزميل د. محمود أبو العيش، ونسأل الله لفقيدنا الرحمة والمغفرة".



وأكدت على أنّ وفاة "أبو العيش" ليس لها علاقة بتلقي اللقاح ضد فيروس (كورونا).