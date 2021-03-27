الاحتلال يفجر مركبة على مدخل "عابود" ويقتحم "راس كركر"

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رام الله - دنيا الوطن

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مركبة على مدخل قرية عابود، واقتحم قرية راس كركر غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت مركبة على مدخل قرية عابود، لشكوك بوجود متفجرات داخلها.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار في المنطقة وسط انتشار مكثف على مدخل القرية.



ويغلق الاحتلال المدخل الغربي للقرية لتصبح عابود قرية جانبية، بالإضافة لإقامة المواقع العسكرية على أراضيها.