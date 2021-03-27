مصر: ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأهرام) المصرية: إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من انتشال 18 جثة من أسفل أنقاض عقار جسر السويس، الذي انهار فجر السبت.



ووفق الصحيفة، فقد كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا فى الساعة الثالثة فجر السبت، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب.