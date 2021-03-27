شؤون فلسطينية

بيت لحم: تجهيز طاقم من الخدمات الطبية العسكرية لاستئناف فحوصات فيروس (كورونا)

بيت لحم: تجهيز طاقم من الخدمات الطبية العسكرية لاستئناف فحوصات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة بيت لحم، السبت، تجهيز طاقم طبي خاص من الخدمات الطبية العسكرية لاستئناف سحب العينات من المواطنين لفحص فيروس كورونا.

وقالت المحافظة في بيان صحفي صادر عنها، إنه بناء على توجيهات المحافظ كامل حميد تم تجهيز الطاقم الطبي لأخذ العينات من ذوي الحالات الصعبة التي تظهر عليها أعراض كوفيد 19، وتم مباشرة العمل بذلك في صالة أبو عمار الشبابية.

وياتي هذا الاجراء في ظل الإضراب التي شرعت به نقابة الأطباء.

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