شؤون فلسطينية

مدير مستشفى الأوروبي: استمرار ارتفاع إصابات (كورونا) يُنذر بالخطر ويجعلنا أمام تحدي كبير

مدير مستشفى الأوروبي: استمرار ارتفاع إصابات (كورونا) يُنذر بالخطر ويجعلنا أمام تحدي كبير
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، مساء السبت: إنه يوجد 15 حالة على أسرة العناية المركزة داخل المستشفى و50 أخرى في الأسرة الخطرة، لافتاً إلى أنّ استمرار ارتفاع الإصابات ينذر بالخطر ويجعلنا أمام تحدي كبير.

وأضاف العقاد في تصريح إذاعي أن المستشفى يستقبل بشكل يومي مزيد من الحالات من حيث الكم والنوع وتوصف الحالات بالحرجة، وعدد كبير منهم بحاجة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكر أنه "كمرحلة أولى مطلوب من المستشفى استيعاب 72 حالة، والموجود حالياً 50 مريض ولدينا القدرة على زيادة العدد إلى 150 بعد منتصف شهر آذار/ مارس وتزايد حالة الإصابة بكورونا تم استنفار كافة الكوادر الطبية وترتيب التجهيزات للتعامل مع الواقع الجديد".

وأكد على أن خلية الأزمة تتابع المنحنى الوبائي، وبناء على تطور الحالة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى للحيلولة دون تفاقم الأوضاع خاصة وأن الموجة الثانية للفيروس المستجد تضرب غزة بشدة.

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