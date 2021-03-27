هيئة مكافحة الفساد: لا صحة لما ورد من تلقي موظفي الهيئة لقاح "فايزر"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة مكافحة الفساد إن ما تم تداوله استناداً لما ورد على موقع معين حول تلقي موظفيها لقاح "فايزر"، ليس له أي أساس من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، ولسنا بصدد إطلاق الأحكام على نوايا من أورد الخبر.



وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء السبت، أنها تستمر وفي ظل الأوضاع الصحية التي يعيشها شعبنا بالقيام بمهام عملها بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30% حسب قرار مجلس الوزراء، وقد أصيب منذ نهاية شهر كانون أول من العام الماضي 50 موظفا بموجتين متتاليتين، ما يعني أنهم اكتسبوا المناعة التلقائية وليسوا بحاجة للتطعيم الآن.



وأكدت التزامها بالأولويات التي تحددها وزارة الصحة، وينطبق على موظفيها ما ينطبق على أبناء شعبنا.



ودعت الجميع إلى عدم زج اسم الهيئة في التجاذبات على خلفية الانتخابات، والتنافس بين مختلف التوجهات السياسية، مشددة على احتفاظها بحقها بمقاضاة من نشر هذا الخبر، أو أي أخبار تسيء لسمعتها وتستهدف شعبنا.



وكان الحقوقي ماجد العاروري كتب عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "جميع موظفي هيئة مكافحة الفساد على الاطلاق تلقوا منذ عدة ايام داخل مقر الهيئة طعم من نوعية فايزر الامريكي دون الالتزام بأية معايير ".



وأضاف: "ان صحت المعلومة هذه المعلومات فإن الهيئة لم تعد مؤهلة للتعامل مع فساد ملف كورونا، واصبحت جزء من المشكلة".



وتساءل العاروري: "كيف تقبلت الهيئة هذه الطعوم على حساب ارواح الناس؟".